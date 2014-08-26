Украинские магазины отказываются от российских товаров

В середине августа Верховная рада Украины приняла рамочный законопроект, который позволит ей ввести более 20 видов санкций против "главного торгового партнера" — России, пишет "КоммерсантЪ".

Украина сможет блокировать активы физлиц, отзывать лицензии у компаний и банков, ограничивать транзит российского газа в Европу. Составлен, но пока не обнародован список из 172 физических и 65 юридических лиц, против которых будут введены санкции. Остановку транзита газа или импорта российского топлива со стороны Украины один из экспертов в беседе с корреспондентом издания сравнил с выстрелом себе в ногу. Но вот российский бизнес, не имеющий стратегического значения для Украины, может пострадать.

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По данным Infoline, в физическом выражении объемы продаж в продуктовом ритейле в Украине упали всего на 1% (в денежном выражении падение больше из-за девальвации). При этом, по данным УАПТС, падение продаж российских товаров с начала 2014 года составило от 25% до 40%.

"Мы отказались от многих российских товаров в связи с отсутствием спроса,— комментирует Елена Разумова, представитель "Ритейл Груп" (магазины "Велика Кишеня", "Велмарт", "Альта-центр", "Экватор"). - Если раньше покупатель не обращал особого внимания на производителя, то сегодня ситуация обратная: потребитель максимально и добровольно поддерживает отечественного производителя. Российские товары попросту перестали покупать".

Отличить российские товары в супермаркетах на Украине очень просто: согласно законодательству, торговые сети обязаны маркировать страну-производителя, добавляет представитель ГК "Евротэк" Елена Обухивская. Поэтому в украинских супермаркетах на ценниках, как правило, размещен флаг страны-производителя.

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Другие торговые сети также начали выводить из ассортимента российские товары. Мелкие ритейлеры действовали более радикально: например, торговые сети Ивано-Франковска, владеющие магазинами "Плюс", "Славянка" и "Тростянецкий", заявили, что полностью исключили российские товары из своего ассортимента. "Аналогично поступили и отдельные продуктовые магазины в Житомире",— сообщает УАПТС. Волынский ритейлер "Наш край", управляющий более чем 100 магазинами, сообщил о сокращении линейки российской продукции за счет алкоголя, чая, сопутствующих товаров, бытовой химии и молокопродуктов.

По отношению к российским одежным и обувным ритейлерам и заведениям общепита на Украине есть доля негатива, но меньшая, чем в случае с продуктами. Это можно объяснить просто: свою принадлежность к России флагами на ценниках никто не афиширует. Хотя в начале 2014 года в интернете появился список "Знай ненаших" — перечень российских брендов, работающих на Украине, от которых потребителям лучше отказаться. В него включили "Иль Патио", "Якиторию", "Шоколадницу", "Кофе Хауз", Incity, Ostin, Love Republic, Carlo Pazolini. Часть этих компаний, например Carlo Pazolini, относят себя к международным, но были созданы в России. Рестораторы этот список характеризуют как студенческое развлечение. "Наш франчайзи рассказывал, что заходили студенты, ложились на пол в знак протеста, но все довольно мирно и безобидно",— поясняет владелец "Евразии Холдинг" Алексей Фурсов.