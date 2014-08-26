Fitch подтвердил кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС" и снизило кредитный рейтинг страны в национальной валюте до "ССС" с "В-", говорится в сообщении агентства.

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Fitch не привел прогнозов по рейтингам, однако отметил, что в числе факторов, которые могут изменить прогнозы по рейтингам, значатся усиление политического или экономического стресса, что потенциально может привести к дефолту по государственному долгу. "Основные факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к повышению рейтингов, - повышение политической стабильности, прогресс с реализацией мер экономической политики, согласованных с МВФ, улучшение внешней ликвидности", - говорится в сообщении.

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