Доллар на межбанке уже почти 14 гривень

Котировки по евро-гривне ушли вверх – 17,8280/18,3590.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 13,5000/13,9000. Как сообщила финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту поднялись – 0,3736/0,3847. Котировки по евро-гривне ушли вверх – 17,8280/18,3590. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3206/08 (пятница - 1,3289/91). Читайте такжеОфициальный курс гривни снова опустили до исторического минимума

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