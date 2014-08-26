Fitch прогнозирует спад экономики Украины на 6,5%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует спад экономики Украины по итогам 2014 года минимум на 6,5% и рост дефицита бюджета до 10% ВВП на фоне нестабильности на востоке страны, говорится в сообщении агентства.

Читайте такжеFitch подтвердил кредитный рейтинг Украины

«По прогнозам Fitch, реальный ВВП сократится минимум на 6,5% в 2014 г., что значительно хуже, чем ожидалось агентством в феврале текущего года, - говорится в сообщении. - Дефицит консолидированного бюджета, включая убытки «Нафтогаза», достигнет 10% ВВП в 2014 г».

При этом в Fitch отметили, что по итогам года прямой долг и гарантированный долг превысит 65% ВВП, что выше уровня, предусмотренного программой МВФ. В то же время, этот показатель, по мнению аналитиков Fitch, может стабилизироваться уже в 2015 году на фоне сокращения субсидий энергосектору. Также может сократиться и дефицит бюджета в 2015 году – до 6% ВВП. «Однако рефинансирование государственного долга по-прежнему является сложной задачей», - подчеркнули в агентстве.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Шлапак, выступая в Верховной Раде 17 июля, заявил, что в пересмотренный государственный бюджет на 2014 год заложено падение ВВП на 6-6,5%, инфляция – около 19%. Международный валютный фонд в середине июля также ухудшил оценку падения реального ВВП Украины в 2014 году до 6,5% с прогнозируемых ранее 5%. По оценкам фонда, дефицит госбюджета Украины составит 10,1% ВВП в 2014 году.

По данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года ускорилось до 4,7%.