Fitch ожидает нулевого роста экономики Украины в ближайшие два года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что в 2015 и 2016 годах Украина не сможет выйти на положительную динамику роста экономики, и потому показатели роста ВВП страны окажутся на нулевом уровне, говорится в сообщении агентства.

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«Мы исходим из нулевого роста в 2015 и 2016 гг., - говорится в сообщении. - Правительство ведет борьбу с сепаратистами в восточных регионах страны, Донецкой и Луганской областях. С апреля число погибших превысило 2 тыс. чел., а сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Несмотря на то, что правительственные силы возвращают контроль над территорией, занимаемой повстанцами, конфликт может продолжиться или усилиться, что будет задерживать восстановление экономики и наносить ущерб производственным активам».

Дополнительными причинами негативных прогнозов аналитики Fitch называют падение украинского экспорта в Россию, а также возможную острую нехватку энергоносителей.

«Экспорт в Россию, крупнейший экспортный рынок и источник импорта энергоносителей, упал на 24% в 1 полугодии 2014 г. «Газпром» сократил поставки газа в Украину в июне на фоне разногласий по поводу оплаты, и существует риск нехватки энергоносителей», - отмечают в Fitch.

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Ранее в Fitch спрогнозировали спад экономики Украины по итогам 2014 года минимум на 6,5% и рост дефицита бюджета до 10% ВВП на фоне нестабильности на востоке страны.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2015 году на 1,5%, если вооруженный конфликт на Донбассе будет завершен до конца 2014 года.