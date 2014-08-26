Доллар на межбанке уже по 14,10 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,5000/13,9000, к 12:00 цены выросли 13,9000/14,1000.

Как сообщила финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3736/0,3847, к 12:00 цены поднялись 0,3840/0,3899. В России курс доллар-рубль скорректировался, и к 12:00 установился на уровне 36,1570 (+0,0020).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3206/08, к обеду цены почти не изменились. Рынок евро-гривня открылся котировками – 17,8280/18,3590, к 12:00 цены ушли вверх 18,3365/18,6040.