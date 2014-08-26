Fitch посоветовал Украине, как избежать дефолта

Выполнение Украиной программы сотрудничества с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом – является единственным источником внешних заимствований и, как следствие, единственным способом предотвратить новый экономический кризис и вероятный дефолт, отмечает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Согласно сообщению агентства, позиция Украины в сфере резервов является неустойчивой, а курс гривни снизился более чем на 37% к доллару США с конца 2013 г., что привело к резкой внешней корректировке.

«Новые власти подписали соглашение о стабилизационном кредите с МВФ и начали программу экономических реформ. Данные опросов общественного мнения свидетельствуют о том, что новые выборы, намеченные на октябрь, могут привести к усилению парламентской поддержки этой программы, однако экономические и политические риски могут осложнить ее реализацию, - уверены в агентстве. - Fitch ожидает, что дефицит счета текущих операций сократится до менее 5% ВВП в 2014 г. по сравнению с 9% в 2013 г. вслед за снижением курса национальной валюты и резким падением импорта».

В свою очередь снижение курса национальной валюты, рецессия и конфликт в экономически важных восточных регионах страны сказываются на качестве активов банковской системы. «Правительство заложило в бюджет до 30 млрд грн (1,5% ВВП) на поддержку государственных банков, частных банков и фонда гарантирования вкладов. Fitch полагает, что в конечном итоге потребности в рекапитализации сектора могут быть выше», - отметили в Fitch.

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Как сообщал УНИАН, МВФ является ключевым и единственным крупным кредитором Украины, одобрившим программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года общим объемом 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка. Второй кредитный транш от Международного валютного фонда в объеме 1,4 млрд долл., выделение которого Совет директоров МВФ может одобрить 29 августа, будет направлен на нужды бюджета и выплату текущих долгов, а также пополнение резервов НБУ. Национальный банк Украины рассчитывает стабилизировать курс гривни административными мерами и кредитными средствами от Международного валютного фонда и Всемирного банка. Кроме того, Украина рассчитывает получить третий и четвертый кредитные транши одним платежом в объеме 2,2 млрд долл. США до конца года.