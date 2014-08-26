Официальный курс гривни третий раз за месяц опустили до исторического минимума

Национальный банк Украины сегодня с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 13,659408 грн/долл., что на 29 копеек ниже официального курса за предыдущий рабочий день и является исторически минимальным его значением, сообщается на сайте регулятора.

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Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 70,95%, или на 5,67 грн.

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Напомним, на прошлой неделе Нацбанк дважды обновлял исторический минимум официального курса, установив его 20 августа на уровне 13,223077 грн/долл. и 22 августа - на уровне 13,365434 грн/долл.

Сегодня к 12:00 котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины снова обновили исторический минимум, снизившись до 13,90/14,10 грн/долл.

По информации регулятора, напряженная ситуация на валютном рынке вызвана продолжением военных действий на востоке Украины и искусственным нагнетанием паники отдельными игроками рынка с целью получить быструю прибыль.

НБУ для стабилизации ситуации на валютном рынке на 3 месяца, до 21 ноября 2014 года, повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100%, продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер осуществления таких операций.