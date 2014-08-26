Суд отказал Новинскому в обжаловании решения по ликвидации банка "Форум"

Киевский апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда о признании неправомерным решения Фонда гарантирования вкладов об отказе передачи активов банка «Форум» его собственнику - контролируемой "Смарт-холдингом" компании Yernamio Consulting Limited (Кипр).

Об этом говорится в решении суда от 13 августа, размещенном в реестре судебных решений.

Напомним Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк "Форум" с 14 марта, после чего 13 июня Национальным банком было принято решение о ликвидации банка.

26 июня окружной административный суд Киева признал неправомерным решение фонда об отказе передачи активов банка «Форум» его собственнику - контролируемой "Смарт-холдингом" компании Yernamio Consulting Limited (Кипр) и о ликвидации банка.

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Как сообщал УНИАН, в августе Печерский суд Киева арестовал активы подконтрольной «Смарт-Холдингу» Вадима Новинского компании Yernamio Consulting Limited (Кипр) в размере 4,6 млрд грн.

Банк «Форум» (Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков.