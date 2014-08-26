Курс евро к доллару упал до минимума за год

Курс евро к доллару упал до минимальных значений почти за год на ожиданиях, что Европейский центробанк запустит "печатный станок", сообщает Прайм.

За евро на форексе дают 1,3198 доллара. Ранее в ходе торгов курс опускался до 1,3178. Это минимальное значение котировок с начала сентября прошлого года.

В июне ЕЦБ снизил кредитную ставку до 0,1% и первым в мире среди ЦБ, эмитирующих резервные валюты, ввел отрицательную ставку по депозитам.

Кроме того, регулятор объявил о намерении резко увеличить предложение денег: на осень запланированы по меньшей мере два аукциона сверхдолгосрочных кредитов (TLTRO) общим объемом до 400 миллиардов евро.

Первая порция этих средств, по словам главы банка Марио Драги, поступит на рынок уже в сентябре.

ЕЦБ также сообщил, что готовится начать прямую скупку активов по аналогии с той, что проводят ФРС США и Банк Японии. В общей сложности ЕЦБ планирует влить в рынок до 1 триллиона евро.

В ожидании навеса денежного предложения и в условиях сворачивания притока ликвидности от ФРС евро стабильно дешевеет уже три месяца подряд. За это единая европейская валюта потеряла почти 5% против доллара.

Дорогой евро крайне невыгоден европейским экспортерам. Поэтому правительства ряда стран во главе с Францией неоднократно обращались к ЕЦБ с просьбой поскорее начать "печатать деньги", чтобы снизить курс евро. В качестве причины своего нетерпения они называли то, что европейская экономика очень слаба и балансирует на тонкой грани между стагнацией и рецессией.

Грядущие вливания ликвидности станут уже третьим с кризиса 2008-го года эпизодом "количественного смягчения" в Европе. Первые два - в 2010-м и 2011-2012 гг - привели к падению курса евро к доллару с 1,5 до 1,19 и с 1,49 до 1,22 соответственно.