Предприятия Украины за полгода понесли 136 млрд гривень убытка

Предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в первом полугодии 2014 года получили 135,952 млрд грн убытка против 8,724 млрд грн прибыли, полученной за аналогичный период 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в первом полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года финансовый результат прибыльных предприятий вырос в 1,9 раза - до 159,712 млрд грн. Наибольший рост прибыли произошел в таких отраслях: финансовая и страховая деятельность, искусство, спорт, производство кокса.

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В январе-июне 2014 года по сравнению с январем-июнем 2013 года убыток предприятий вырос в 3,9 раза - до 295,664 млрд грн. Наибольший рост убытка произошел в таких отраслях: операции с недвижимостью, научная деятельность, организация питания.

Также сообщается, что в первом полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству выросло на 3,5 п.п. – до 45,4%.

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В свою очередь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече в Минске заявил, что Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом не является препятствием для сотрудничества с украинской стороной.

Как сообщал УНИАН, предприятия Украины, за исключением малых предприятий, банков и бюджетных учреждений, в 2013 году получили 24,722 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 3,4 раза ниже показателя за 2012 год (84,924 млрд грн).