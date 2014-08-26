Власти России признали, что из-за санкций в стране растет инфляция

"Мы ставим вилку 7-7,5%, а если брать точечно, то 7,2%", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о прогнозе инфляции на текущий год, передают РИА «Новости».

"Мы сейчас пересмотрели прогноз по инфляции, в том числе с учетом санкций и контрсанкций – всей совокупности изменений, которые не могли быть учтены в апрельских сценарных условиях", - пояснил Улюкаев.

Минэкономразвития также повысило прогноз по инфляции на 2015 год до 6-7% с 5%. Предыдущий прогноз министерства по инфляции на 2014 год равнялся 5,5-6,5%, а на 2015 год - 4,5-5,5%.

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Прогноз министерства по инфляции на 2016 год в 4,5% и на 2017 год в 4% сохранен.