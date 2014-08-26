Доллар на межбанке достиг нового максимума - 14,30 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,5000/13,9000 грн/долл. К 12:00 цены выросли 13,9000/14,1000 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 13,9500/14,3000 грн/долл.

Как сообщила финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 17,8280/18,3590 грн/евро. К 12:00 цены ушли вверх 18,3365/18,6040 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 18,4020/18,8680 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3736/0,3847 грн/рубль. К 12:00 цены поднялись 0,3840/0,3899 грн/рубль. К закрытию торгов цены достигли верха 0,3845/0,3904 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,1415 (-0,0135).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3180/1,3210.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 13,659408 грн/долл., что на 29 копеек ниже официального курса за предыдущий рабочий день и является исторически минимальным его значением, сообщается на сайте регулятора.

Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 70,95%, или на 5,67 грн.

Напомним, на прошлой неделе Нацбанк дважды обновлял исторический минимум официального курса, установив его 20 августа на уровне 13,223077 грн/долл. и 22 августа - на уровне 13,365434 грн/долл.