Украина сократила освоение капинвестиций

Объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в первом полугодии 2014 года составил 86,860 млрд грн, что на 17,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, на конец первого полугодия наибольший объем освоенных капинвестиций приходится на Киев - 30%, или 26,050 млрд грн, Днепропетровскую область – 9,8%, или 8,486 млрд грн, Донецкую область – 8,2%, или 7,095 млрд грн.

В январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост капинвестиций зафиксирован в Ивано-Франковской области – на 33,1%, до 2,681 млрд грн, Херсонской области – на 19,5%, до 868,5 млн грн, Хмельницкой области - на 18,8%, до 1,549 млрд грн.

Наибольшее снижение капинвестиций зафиксировано в Одесской области – на 53,8%, до 3,093 млрд грн, Николаевской области - на 42,5%, до 1,550 млрд грн, Ровенской области– на 33,4%, до 979,4 млн грн,

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы – 83,42 млрд грн, из них на капремонт – 4,678 млрд грн.

Основным источником капитальных инвестиций традиционно являются собственные средства предприятий и организаций – 62,748 млрд грн, или 72,2% общего объема инвестиций.

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Как сообщал УНИАН, объем освоенных капитальных инвестиций в Украине по итогам 2013 года снизился на 11,1% по сравнению с 2012 годом - до 247,892 млрд грн.

По итогам 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций в Украине составил 263,73 млрд грн, что на 8,3% больше показателя 2011 года.