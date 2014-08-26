Всемирный банк готов выделить Украине $324 млн на реформу здравоохранения

Всемирный банк может выделить Украине кредит в размере 324 млн долл. на реформу системы здравоохранения, если Министерство здравоохранения представит достойный проект.

Об этом в ходе пресс-брифинга заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

«Сейчас этот проект разрабатывается за деньги Всемирного банка, и мы ожидаем, что Министерство здравоохранения сможет представить проект для совета директоров Всемирного банка, поскольку это 324 млн долл., которые банк готов выделить, это кредитные средства», - сказал Шимкив.

По его словам, проект подразумевает проведение реформ в десяти областях, по которым должны быть подготовлены практические шаги для реформирования отрасли.

«Это касается практического реформирования здравоохранения, это не теория, не круглые столы. Это практическое реформирование в определенных областях Украины», - отметил Шимкив.

При этом он не уточнил, о каких именно областях может идти речь.

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Как сообщал УНИАН, Всемирный банк в апреле-мае текущего года принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 3,5 млрд долл. посредством реализации конкретных проектов.

В мае Украина подписала кредитный договор со Всемирным банком по финансированию трех новых проектов общей стоимостью 1,48 млрд долл. В составе пакета кредит на 750 млн долл. на политику развития, кредит на 382 млн долл. по проекту повышения энергоэффективности в сфере централизованного теплоснабжения и кредит на 350 млн долл. по проекту развития инфраструктуры. Кредитные средства предоставлены на 15 лет, льготный период составляет 5 лет, ставка – 0,9% годовых. Финансирование будет сопровождаться технической помощью и проведением диалога с властями Украины для ускорения структурных и макроэкономических реформ.