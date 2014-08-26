Путин говорит, что Россия потеряет почти $3 млрд из-за ассоциации Украины с ЕС

Ущерб экономике России от реализации соглашения об ассоциации Украины с ЕС может составить больше 100 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"По самым скромным оценкам, совокупный ущерб только экономике России может составить 100 миллиардов рублей (2,767 млрд долл). Под ударом окажутся целые сектора нашей промышленности и АПК", - сказал Путин на встрече глав государств ТС с президентом Украины и представителей ЕС.

По его словам, потери будут и у Беларуси, и у Казахстана. Путин подчеркнул, что из-за обнуления Украиной пошлин на импорт из ЕС произойдет значительный рост поставок европейских товаров на украинский рынок. Речь идет о 98% товарной номенклатуры.

"Менее конкурентоспособная украинская продукция будет вытесняться на рынок Таможенного союза, в большей степени на российский рынок. Нельзя сбрасывать со счетов также риск противозаконного реэкспорта на общий рынок Таможенного союза продукции стран ЕС под видом украинских товаров", - сказал президент РФ.

Россия в этой ситуации не может бездействовать, отметил Путин.

Также Путин считает, что Украина может недополучить миллиарды евро в связи с отказом от общих с СНГ технических норм и адаптацией к стандартам ЕС.

"Отказ от общих с СНГ технических норм и адаптация к стандартам ЕС обойдется Украине в миллиарды евро", - сказал Путин на встрече глав государств ТС с президентом Украины и представителями ЕС.

По его словам, будут утрачены партнерские связи с государствами ТС в промышленности, финансах, сельском хозяйстве и на транспорте.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске проходит встреча в формате Украина - Европейский Союз - «Евразийская тройка» (Россия, Беларусь, Казахстан), передает корреспондент УНИАН.

Во встрече принимают участие президенты Украины - Петр Порошенко, России - Владимир Путин, Беларуси - Александр Лукашенко, Казахстана - Нурсултан Назарбаев, а также верховный представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Кэтрин Эштон, вице-президент Еврокомиссии - комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер, комиссар ЕС по вопросам торговли Карл де Гухт.