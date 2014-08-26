Нацбанк выдал банку Ефремова кредитов на 51 млн гривень

Входящий в группу небольших «Украинский коммунальный банк» (Луганск), который СМИ связывают с регионалом Александром Ефремовым, привлек у Национального банка Украины кредиты на сумму 51 млн грн и намерен также получить еще 83 млн грн, сообщается на сайте учреждения.

Согласно сообщению, для получения этих кредитов акционерами предоставлено в залог собственное недвижимое имущество стоимостью около 170 миллионов гривень.

Кроме этого акционеры банка приняли решение об увеличении капитала на 120 миллионов гривень, из которых 30 миллионов уже находятся в банке.

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«Многие отделения оказались отрезанными от главного офиса, в них невозможно подвозить наличные деньги и производить инкассацию, обслуживать и ремонтировать банкоматы и терминалы», - отмечается в сообщение. Банк также отметил, что приход денег на счета клиентов «Укркоммунбанка» за последние месяцы сократился более чем в 200 раз, значительно возросло количество вкладчиков, желающих досрочно получить депозиты, в пять раз уменьшились остатки на карточных счетах.

Справка УНИАН. «Украинский коммунальный банк» (Луганск) работает на рынке Украины с 10 августа 1993 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

По данным НБУ, у банка отсутствуют собственники значительной части акций. Тем не менее, по информации СМИ, бенефициарным владельцем «Укркоммунбанка» является председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов.

Как сообщал УНИАН, СБУ проверяет, причастен ли глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов к финансированию терроризма на Востоке Украины.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

Однако, по его словам, уголовного производства против указанных лиц не ведется.

"Нет (производств, - Ред.), есть производство в отношении финансирования террористической деятельности и в рамках этого проверяется вся информация, которая накапливается, в том числе и по персоналиям, которые вы назвали", - добавил он.

Ягун заметил, что основанием для проверки стало то, что ряд заводов на контролируемой боевиками территории не грабят и не подвергают обстрелу, в то время как соседние здания стоят разрушенные.

"Начали разбираться и поняли, что кто-то кому-то за что-то платит. Фактически такой бизнес на войне", - сказал заместитель председателя СБУ.

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По информации СБУ, есть вероятность, что часть местных олигархов на Донбассе участвовала в финансировании терроризма, но это должно доказать следствие и установить суд.