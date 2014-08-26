В Винницкой области состоялся II Международный инвестиционный форум

В Винницкой области 21 августа состоялся II Международный инвестиционный форум.

Как сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА, форум прошел под лозунгом «Максимум конкретики, минимум светских разговоров». Именно такая позиция, по убеждению председателя областной государственной администрации Анатолия Олейника, способна обеспечить действенные результаты и практические шаги в налаживании международных связей.

«Форум 21 августа можно считать самым успешным для области за историю независимости. Ведь регион не только традиционно презентовал свою инвестиционную привлекательность и потенциальные площадки для привлечения иностранного капитала, но и сразу после завершения мероприятия отчитывается о конкретных практических достижениях. Предыдущие же форумы, как правило, ограничивались лишь презентациями и культурно-художественной программой, которые не несли за собой дальнейшего сотрудничества», - отметил председатель областной государственной администрации Анатолий Олийнык во время еженедельного рабочего совещания с руководителями департаментов и служб региона.

Результатом II Международного инвестиционного форума стали 3 подписаны соглашения: меморандум о сотрудничестве с Государственным агентством инвестиций и управления национальными проектами, протокол намерений с районным советом Сорока Республики Молдова о строительстве комбинированного мостового перехода сообщением «Ямполь - Косеуци», который не только обеспечит кратчайший путь из Винницкой области в Европу, но и позволит с молдавской стороны газифицировать Ямпольский и Могилев-Подольский районы.

«На днях будет создана соответствующая рабочая группа, которая будет нарабатывать технико-экономическое обоснование этого проекта, и дальше будем подавать его на рассмотрение для финансирования за счет Евросоюза», - отметил председатель облгосадминистрации.

Третья сделка, заключенная с польским ООО «ASKET», касается использования польского оборудования для производства топливных брекетов, способного изготавливать конечный продукт из влажного сырья. «Уже вчера наши польские партнеры подали в Министерства иностранных дел и Министерства финансов Республики Польша копии протоколов о сотрудничестве, с целью поиска европейского ресурса на безвозвратной основе для приобретения такого оборудования для учреждений бюджетной сферы. Покупать такое оборудование и использовать на производстве смогут и коммерческие наши предприятия», - отметил Олийнык.

Во время форума были презентованы 3 потенциальные площадки в городе Виннице для строительства новых современных отелей, заинтересованность в которых проявили как представители Польши, так и местные предприниматели. Кроме того, сообщил глава региона, польская сторона выразила желание помочь с медицинским оборудованием для Винницкого военно-медицинского центра и рассматривает возможность поставки необходимого оборудования для хирургического корпуса областной больницы им. Пирогова.

Договоренности о сотрудничестве достигнуты и отдельными предпринимателями Винницкой области. В частности, Литинский мясокомбинат подписал предварительное соглашение с польскими компаниями о возможности совместного строительства холодильника для поставки мясосырья в Украину, а Краснянский «Агромаш», который производит сельскохозяйственное оборудование, контракт о поставках своей продукции подписал непосредственно на выставке.