Fitch понизило рейтинги двух украинских госбанков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте государственных «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» с «В-» до «ССС», говорится в сообщении агентства.

Агентство также подтвердило долгосрочные рейтинги в нацвалюте 8 украинских банков с иностранным капиталом на уровне «В-», в частности «Укрсиббанка», «ВТБ Банка», «Прокредит Банка», «Правекс-Банк», "Креди Агриколь Банка", «Проминвестбанка», «Укрсоцбанка», «Альфа-банка». А также поместила долгосрочный рейтинг в нацвалюте « ПриватБанка» на уровне "B-" в список Rating Watch.

В тоже время агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте всех 11 банков на уровне "ССС".

Агентство отмечает, что снижение рейтингов в нацвалюте госбанков вызвано снижением рейтингов Украины.

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Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС" и снизило кредитный рейтинг страны в национальной валюте до "ССС" с "В-".

Агентство также спрогнозировало падение экономики Украины по итогам 2014 года минимум на 6,5% и нулевой рост в 2015 и 2016 годах на фоне нестабильной ситуации на востоке страны, а также падения экспорта в Россию и высокую вероятность нехватки энергоресурсов в зимний период. При этом рост дефицита бюджета составит, по оценкам Fitch, не менее 10% ВВП в 2014 году и 6% ВВП в 2015 году.