"Военный налог" с зарплат могут продлить до 2016 года

Министерство финансов Украины в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2015 год приняло решение подготовить предложения о продлении срока действия военного сбора в размере 1,5% на весь 2015 год, сообщается на сайте министерства.

«Было решено подготовить предложения относительно изменений в налоговое законодательство, которые обеспечат дополнительные поступления в бюджет для обеспечения боеспособности страны и восстановления разрушенной инфраструктуры восточных регионов, в том числе за счет продления срока действия военного сбора», - говорится в сообщении.

Также Минфин решил подготовить предложения о продлении срока действия законов, которые обеспечивают поступления в бюджет в 2014 году, на весь 2015 год.

Напомним, 31 июля Верховная Рада приняла изменения в госбюджет и Налоговый кодекс, согласно которым временно, до 1 января 2015 года, введен новый общегосударственный военный сбор по ставке 1,5% с заработной платы физических лиц, а также почти вдвое повышены ставки платы за пользование недрами для добычи природного газа, кроме реализуемого для нужд населения.

Таким образом, Минфин, помимо продления срока действия военного сбора, может инициировать продление повышенной ренты за пользование недрами.

Помимо этого, Минфин принял решение обеспечить согласование показателей проекта госбюджета на 2015 год с экспертами Международного валютного фонда, а также провести консультации с всеукраинскими ассоциациями органов местного самоуправления и сторонами социального диалога.

Минфин напоминает, что действующее законодательство предусматривает подачу проекта госбюджета на следующий год в Верховную Раду до 15 сентября.

Как сообщал УНИАН, изменения в госбюджет Украины на 2014 год предполагают увеличение объема доходной части госбюджета на 4,889 млрд грн – до 377,822 млрд грн и расходной части – на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.

Одновременно приняты изменения в Налоговый кодекс, согласно которым временно, до 1 января 2015 года, практически вдвое увеличены ставки платы за пользование недрами для добычи природного газа, кроме реализуемого для нужд населения. Также до конца года введен новый общегосударственный военный сбор по ставке 1,5% с доходов физических лиц в форме зарплаты, поощрительных и компенсационных выплат, других выплат и вознаграждений.

По словам министра финансов Александра Шлапака, текущий дефицит госбюджета Украины составляет 5% ВВП при запланированном показателе в 4,5%, или 87 млрд грн в абсолютных цифрах, и правительство постарается сделать все возможное, чтобы по итогам года сохранить размер дефицита на запланированном уровне.