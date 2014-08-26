Эксперт назвал два условия для остановки девальвации гривни

Экономические рычаги, включая административные ограничения Национального банка Украины, в текущих условиях не способны оказать существенное влияние на валютный рынок, и девальвацию гривни остановит прекращение военных действий на востоке Украины и получение кредитного транша Международного валютного фонда.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал финансовый аналитик консалтинговой компании «Альпари» Александр Михайленко.

По мнению эксперта, в условиях стремительной девальвации возможно повышение спроса на товары отечественного производства, которые могут быть аналогами растущим в цене импортным товарам. «Ценник импортных товаров неуклонно растет, а население сегодня как никогда «голосует кошельком». Однако существенно пересмотреть структуру импорта в ближайшей перспективе не удастся, поскольку львиная доля закупаемых за рубежом товаров не поддается сиюминутному замещению», - сказал Михайленко.

Эксперт напомнил, что порядка 29,1% украинского импорта в первом полугодии 2014 года пришлось на нефть и газ, 4,6% - на фармацевтическую продукцию, 6,2% - на полимеры и пластмассы, 5,3% - на транспортные средства и порядка 3,9% - на текстиль и обувь. «В сумме это почти 50%. Заменить эти группы товаров на отечественные аналоги здесь и сейчас, к сожалению, не представляется возможным, для этого требуется многолетняя работа и соответствующий спрос», - пояснил он.

В то же время, эксперт отметил, что из импортных товаров вполне можно заменить отечественными аналогами продукты животного происхождения (мясо, молоко), частично – продукты растительного происхождения (зерновые, крупы и т.п.) и готовые пищевые продукты. «В сумме на эти группы товаров приходится порядка 11% импорта. Остановит ли это девальвацию? Нет. Девальвацию остановит прекращение военных действий и выделение кредитного транша МВФ», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня третий раз с начала месяца обновил исторический минимум курса гривни к доллару, установив его на уровне 13,659408 грн/долл. Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 70,95%, или на 5,67 грн.

Сегодня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов также обновили исторический минимум, понизившись до уровня 13,9500/14,3000 грн/долл.

По информации НБУ, напряженная ситуация на валютном рынке вызвана продолжением военных действий на востоке Украины и искусственным нагнетанием паники отдельными игроками рынка с целью получить быструю прибыль.

Для стабилизации ситуации Нацбанк до 21 ноября повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100%, продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер таких операций.