Товарооборот Украины с Таможенным союзом сократился на 30%, что является невыгодным как для Украины, так и для ее партнеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня в Минске в ходе встречи в формате Украина - ЕС - «Евразийская тройка» (Россия, Беларусь, Казахстан).

«Уже сегодня, даже без применения каких бы то ни было мер, наш торговый оборот с Таможенным союзом упал на 30%, что является невыгодным как для Украины, так и для наших партнеров из Таможенного союза. И ни в коем случае нельзя допустить сегодня дальнейших ухудшений условий торговли», - сказал Порошенко.

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По его словам, все вопросы можно решить путем переговоров и нужно стремиться к ситуации взаимного торгового выигрыша.