Минэкономразвития России подтвердило, что экономика страны близка к рецессии

Состояние экономики РФ пока близко к рецессии: в первом квартале очищенный от сезонности ВВП показал спад, во втором квартале – динамику около нуля, но в третьем квартале МЭР ожидает роста, сообщил журналистам директор департамента макроэкономического прогнозирования МЭР Олег Засов, передают РИА Новости.

"Состояние экономики близко к рецессии, в первом квартале спад ВВП, очищенного от сезонности, составил 0,5%, по второму кварталу точных цифр пока нет, но динамика была около нуля. Мы считаем, что в третьем квартале ситуация несколько улучшится и будет небольшой плюс", - сказал он.

"Мы сохранили прогноз по росту ВВП на 0,5% на текущий год. Это предполагает, что экономический поквартальный рост во втором полугодии продолжится и даже несколько ускорится в четвертом квартале этого года", - сказал Засов.

"В годовом выражении - рост ВВП может составить (во втором полугодии) около 0,1-0,2%", - добавил он.

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На следующий год по базовому сценарию Минэкономразвития снизило оценку роста ВВП с 2% до 1%, на 2016 год ожидает ускорения роста до 2,3% и на 2017 год - до З%.

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