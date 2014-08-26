Минфин не привлек средства в бюджет на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины не привлекло в средства в госбюджет на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 августа, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин отклонил единственную заявку инвестора на приобретение 2-летних облигаций в долларах США, а на гривневые облигации сроком обращения 2, 5 и 7 лет инвесторы не подали ни одной заявки.

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Как сообщал УНИАН, Минфин в августе провел десять ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 4,229 млрд грн. До конца месяца Минфин планирует провести еще один ОВГЗ-аукцион 28 августа.

По оперативным данным Госказначейства на 26 августа, с начала года в госбюджет поступило 120,988 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 64,260 млрд грн, на обслуживание госдолга – 27,555 млрд грн.

По состоянию на 22 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 361,717 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 236,796 млрд грн, в собственности банков – 88,896 млрд грн, небанковских учреждений – 15,923 млрд грн, нерезидентов – 20,103 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.