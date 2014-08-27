Россия хочет переписать текст ассоциации Украина-ЕС в свою пользу

Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, передает ИТАР-ТАСС.

"Речь идет о конкретных поправках, которые мы должны внести в текст приложения и я не исключаю, что в текст базового соглашения", - сказал он, отметив, что рассчитывает выйти с этими предложениями к министерской встрече, запланированной в Брюсселе на 12 сентября.

В свою очередь помощник президента РФ Андрей Белоусов не исключает, что экспертные консультации могут привести к корректировке текста базового соглашения по ассоциации Украины с ЕС и приложения к нему.

"Мы в сжатые сроки постараемся посмотреть те пункты соглашения об ассоциации Украины и ЕС, которые вызывают обеспокоенность и несут в себе риски для России, и постараемся по этим пунктам найти какие-то развязки. Вплоть до возможного внесения изменений в текст соглашения или его приложений", - сообщил он журналистам.

Еврокомиссар по торговле Карел Де Гюхт, в свою очередь, подтвердил проведение трехсторонней встречи РФ, Украины и ЕС по имплементации Соглашения об ассоциации и свободной торговли Брюсселя и Киева 12 сентября в бельгийской столице. Об этом он заявил во вторник журналистам в Минске.

"Я верю, что мы сможем найти решение по так называемым торговым осложнениям, возникающим в результате имплементации Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украины и ЕС. Процесс продолжается на уровне экспертов и 12 сентября в Брюсселе мы снова встретимся на политическом уровне", - сказал он.

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Ожидается, что встреча в Брюсселе пройдет на уровне министров, где РФ будет представлять глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, Украину - глава МИД Павел Климкин и ЕС - еврокомиссар по торговле Карел Де Гюхт.

Трехсторонние консультации по имплементации Соглашения об ассоциации были запущены в мае 2014 года.