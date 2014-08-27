Президент изменил состав набсовета «Укрэксимбанка»

09:42, 27 августа 2014
Финансы
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Текст указа размещен на президентском сайте

Президент внес изменения в состав набсовета «Укрэксимбанка» / Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в состав наблюдательного совета «Государственного экспортно-импортного банка Украины». Текст указа размещен на президентском сайте.

Согласно указу, членами наблюдательного совета «Укрэксимбанка» назначены: директор компании "БДО" Сергей Балченко, генеральный директор компании "Аксел Партнерс" Юрий Костробий и гендиректор компании "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа. 

В то же время прекращены полномочия заместителя директора Института экономики и прогнозирования НАН Анатолия Даниленко, директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Галины Пахачук и первого заместителя председателя Государственной службы финансового мониторинга Андрея Ковальчука. 

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Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Банк на 100% находится в собственности государства.

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