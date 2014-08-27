Гривня продолжает стремительное падение – 14,50 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 14,0000/14,5000 грн/долл.

Как сообщила финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", котировки по евро-гривне ушли вверх – 18,4535/19,1155 грн/евро.

Цены на российскую валюту поднялись – 0,3872/0,4011 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3182/84 (вторник - 1,3206/08).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 26 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,5000/13,9000 грн/долл. К 12:00 цены выросли 13,9000/14,1000 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 13,9500/14,3000 грн/долл.