В Украине долги по зарплате вновь перевалили за миллиард гривень

Задолженность по заработной плате в Украине в июле составила 1,08 млрд грн, что на 11,8% больше, чем в июне 2014 года, и на 44,1% больше, чем в начале текущего года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По данным Госстата, в сумме задолженности по заработной плате почти 64% (689,2 млн грн) занимают долги экономически активных предприятий, 33,2% (360,3 млн грн) – компаний-банкротов, а остальное (35,3 млн грн) – неактивных предприятий.

Наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 545 млн грн, на предприятиях транспорта, в почтовой и курьерской деятельности – 231,3 млн грн, в профессиональной, научной и технической деятельности – 101,8 млн грн, в строительстве – 85 млн грн. В сельском хозяйстве в июле задолженность по зарплате составила 25,1 млн грн, в здравоохранении – 12,2 млн грн, в образовании – 11,1 млн грн.

Наибольшие долги по зарплате зафиксированы в Киевской области (131,8 млн грн), Харьковской (116,4 млн грн) и Донецкой (156 млн грн), наименьшие - в Черновицкой (4,2 млн грн) и в Закарпатской (4,3 млн грн) областях.

По данным Госстата, к 1 августа более 158 тыс. человек, работающих на экономически активных предприятиях, не получили заработную плату. Средняя сумма долга по заработной плате перед одним работником составляет 4 341 грн.

Читайте также"Военный налог" с зарплат могут продлить до 2016 года

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в июне задолженность по заработной плате уменьшилась почти на 3% по сравнению с маем 2014 года и составила 970,7 млн грн.