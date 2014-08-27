Гривня рухнула до 14,80 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,0000/14,5000 грн/долл. К 12:00 цены выросли 14,4000/14,8000 грн/долл.

Как сообщила финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 18,4535/19,1155 грн/евро, к 12:00 цены ушли вверх 18,9760/19,5070 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3872/0,4011 грн/рубль. К 12:00 цены поднялись 0,3983/0,4098 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 36,1170 (+0,0270).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3182/84, изменяясь в достаточно узком коридоре.