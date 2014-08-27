Яценюк: экономика Украины не выдержит курса выше 12 грн за доллар

Экономика Украины не выдержит курса гривни выше 12 грн за доллар, заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он заявил, что, несмотря на то, что вопрос валютного курса – это вопрос Национального банка, правительство готово сделать все необходимое для того, чтобы помочь Нацбанку стабилизировать валютный курс в Украине.

«Для украинской экономики приемлемый курс – на уровне 12 грн. Выше мы не можем выдержать. И поэтому все, что нужно сделать от правительства, – мы делаем. Программа с Международным валютным фондом работает, законы принимаются. Я готов оказать полную поддержку Национальному банку Украины. Главное – стабилизация ситуации на валютном рынке. Мы, как правительство, не выходим на рынок, мы покрываем свои потребности собственными ресурсами. Я убежден, что Национальному банку хватит профессионализма, чтобы стабилизировать ситуацию. Нужны быстрые и эффективные решения», - сказал Яценюк.

Он также напомнил, что 29 августа правительство ожидает позитивное решение МВФ о выделении второго транша кредита.

«Это (кредитный транш - УНИАН) даст возможность увеличить золотовалютные резервы и стабилизировать ситуацию», - сказал Яценюк.

Читайте такжеГривня рухнула до 14,80 за доллар