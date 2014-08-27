НБУ заблокировал расчеты между донецким «Промэкономбанком» и его киевским филиалом

Национальный банк Украины с 26 августа заблокировал расчеты в системе электронных платежей (СЭП НБУ) между главным офисом «Промэкономбанка» и его киевским филиалом в рамках чрезвычайного режима работы банковской системы, сообщается в письме регулятора, текстом которого располагает УНИАН.

«Согласно инструкции по организации работы банковской системы в чрезвычайном режиме, утвержденной постановлением правления НБУ №435 от 22 июля 2014 года, был заблокирован прием платежей в СЭП на/от «Промэкономбанк» (код - 334992) и Киевского филиала «Промэкономбанк» (код - 380032) с 26 августа 2014 года», - говорится в письме.

Согласно информации на сайте банка, его центральный офис находится в Донецке, а также в сети банка есть один филиал в Киеве и 8 отделений в Киеве, Луганске, Херсоне, Днепропетровске и Черкассах.

Напомним, Нацбанк с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, в рамках которого правление НБУ может принять решение о приостановлении или полном запрете деятельности банков или проведении отдельных операций, а также требовать любую дополнительную информацию от банков.

Фонд гарантирования вкладов физлиц с 22 мая ввел временную администрацию в «Промэкономбанк» сроком на 3 месяца - до 21 августа 2014 года и впоследствии продлил срок работы временной администрации на 1 месяц, до 22 сентября.

«Промэкономбанк» (г. Донецк) работал на рынке Украины с января 1998 года. По информации на сайте банка, его основным владельцем является компания «Суприм-К» (42,4971%).

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал с «Фидобанком» договор о выведении с рынка неплатежеспособного «Промэкономбанка» путем частичной передачи активов и обязательств неплатежеспособного банка.