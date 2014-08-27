Официальный курс гривни опустили до нового минимума - 13,89 грн/долл.

Национальный банк Украины сегодня с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 13,890974 грн/долл., что на 23 копейки ниже официального курса за предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением, сообщается на сайте регулятора.

Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 73,85%, или на 5,90 грн.

Напомним, с начала месяца Нацбанк уже трижды обновлял исторический минимум официального курса, установив его 20 августа на уровне 13,223077 грн/долл., 22 августа - на уровне 13,365434 грн/долл., 26 августа - 13,659408 грн/долл.

Сегодня к 12:00 котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины также обновили исторический минимум, снизившись до уровня 14,40/14,80 грн/долл.

По информации регулятора, напряженная ситуация на валютном рынке вызвана продолжением военных действий на востоке Украины и искусственным нагнетанием паники отдельными игроками рынка с целью получить быструю прибыль.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке на 3 месяца, до 21 ноября 2014 года, повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100%, продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер осуществления таких операций.

Напомним, сегодня глава НБУ Валерия Гонтарева проводит совещание с руководителями крупнейших банков страны о ситуации на финансовом рынке. По информации банкиров, в ходе совещания рассматриваются проблемные вопросы денежно-кредитного и валютного рынка, обсуждение пока продолжается.