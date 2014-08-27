В Украине могут запретить продажу наличной валюты свыше 10 тыс. гривень - эксперт

Национальный банк для стабилизации ситуации на валютном рынке Украины может понизить максимальный объем продажи наличной валюты физическим лицам до 10 тыс. грн с существующих 15 тыс. грн, считает руководитель проектов Лиги финансового развития, экономист Андрей Блинов.

«Я не исключаю того, что Национальный банк психанет и примет решение об ужесточении суммы выдачи денег либо при покупке валюты, либо при снятии депозитов. Сейчас снятие до 15 тыс. эквивалент, с 1 сентября эта норма должна будет прекратить свое действие. Но не исключено, что в Национальном банке готовятся решения об ужесточении этой суммы до 10 тыс. гривен», - считает Блинов.

Читайте такжеГривня рухнула до 14,80 за доллар

Также экономист отметил, что в ближайшее время курс гривни будет нестабильным, демонстрируя колебания от 11 грн/долл. до 15 грн/долл. При этом переговоры в формате Украина-ЕС-Евразийская тройка в Минске, которые состоялись вчера, существенно не повлияли на валютный рынок.

«Мы увидели, что на вчерашние события в Минске рынок практически никак не отреагировал. Они увидели, что президенты пожали друг другу руки, но дальше существенных продвижений сделано не было. А значит, ситуация остается острой», - сказал Блинов.

Экономист считает, что девальвацию гривни на некоторое время сможет остановить получение кредитного транша Международного валютного фонда.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 28 февраля установил ряд ограничений на валютном рынке. В частности, регулятор дал банкам право в случае досрочного снятия средств с валютных счетов возвращать их в гривне по курсу банка на день проведения такой операции, а также обязал банки ограничить выдачу средств с валютных счетов через кассы и банкоматы до 15 тыс. грн на клиента в сутки, исходя из официального курса НБУ.

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что экономика Украины не выдержит курса гривни выше 12 грн за доллар. Яценюк отметил, что правительство готово оказать любую необходимую поддержку Нацбанку для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Эксперты в комментариях УНИАН ранее заявляли, что девальвацию гривни могут остановить прекращение военных действий на востоке Украины и получение кредитного транша МВФ. При этом экономические рычаги, включая административные ограничения Нацбанка, в текущих условиях не способны оказать существенное влияние на валютный рынок.