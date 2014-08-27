Яценюк недоволен, что выделенные на АТО деньги используют медленно

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает недопустимым способ использования средств, которые выделены правительством на потребности антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

«У нас принято решение о безотлагательной процедуре приобретения военной техники и вооружения для потребностей АТО. Вся техника и вооружение, которые являются собственностью Минобороны и находятся на заводах «Укроборонпрома», подлежат безотлагательной модернизации и ремонту. Деньги на все это есть. Считаю недопустимым, как используются средства. Из первого транша, который правительство выделило на национальную безопасность и оборону, накопленные миллиарды гривен использованы всего на 45%. Я уже не говорю о дополнительных 9 млрд грн, которые мы также накопили и передали», - заявил глава правительства.

Он обратился к руководству Министерства обороны с требованием навести порядок в вопросе освоения средств и приобретения техники.

«Должен отметить Нацгвардию, которая ускоренными темпами модернизируется и осваивает средства», - добавил Яценюк.