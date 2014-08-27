Гривня укрепилась до 14 грн/доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,0000/14,5000, к 12:00 цены выросли 14,4000/14,8000. К закрытию торгов ценовые уровни упали 13,0000/14,0000.

Как сообщила финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3872/0,4011, к 12:00 цены поднялись 0,3983/0,4098. К закрытию торгов цены достигли верха 0,4016/0,4103. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,0040 (-0,0860).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3155/1,3190. Рынок евро-гривня открылся котировками – 18,4535/19,1155, к 12:00 цены ушли вверх 18,9760/19,5070. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH так же упали 17,1360/18,4580.