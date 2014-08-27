Приватизация госпредприятий может привести к росту безработицы – эксперт

Масштабная приватизация всех государственных предприятий за исключением стратегических объектов, которую ранее анонсировал премьер-министр Арсений Яценюк, не поможет решить экономические проблемы страны, а приведет к появлению новых, в частности, к снижению доходов бюджета и росту безработицы. Такое мнение высказал директор института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины (НАНУ) Валерий Геец.

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«Приватизация ... в тех условиях, которые есть сейчас, не является действенным инструментом. И естественно, мы моментально столкнемся с новыми проблемами и усугубим ситуацию», - считает Геец.

Он сообщил, что ранее он с коллегами провел исследование, целью которого было проанализировать работу ряда приватизированных предприятий. В частности, были проанализированы данные 700 предприятий в период с 2002 по 2011 годы. По словам Гееца, финансовые результаты предприятий после их приватизации значительно ухудшились, продемонстрировав меньший доход. Кроме того, на этих предприятиях уменьшилось количество занятого населения, что свидетельствует о росте безработицы.

«В конечном итоге государство, избавившись от собственности, получило две новые проблемы: снижение доходов бюджета и увеличение расходов на поддержку безработных», - считает Геец.

В связи с этим эксперт считает, что приватизацию проводить нужно, но не в нынешней сложной экономической ситуации.

Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк заявил, что правительство намерено осуществить масштабную приватизацию всех государственных предприятий за исключением стратегических, поскольку государственная собственность превратилась в очаг коррупции.