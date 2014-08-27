Нацбанк может укрепить гривню до 12,5-13 грн/доллар уже на этой неделе – источник

Национальный банк Украины намерен стабилизировать валютный рынок, что может укрепить гривню до уровня 12,5-13 грн/долл. уже на этой неделе, за счет пересмотра нормативов валютной позиции, сообщил УНИАН руководитель одного из банков со ссылкой на итоги совещания регулятора с банкирами.

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«Нацбанк пересмотрит требования к валютной позиции банков. Решение должно быть уже сегодня-завтра. Это позволит освободить дополнительный объем валюты, который появится на межбанке», — сказал собеседник агентства. По его словам, эти меры будут способствовать укреплению гривни до уровня 12,5-13 грн/долл. уже на текущей неделе.

Как сообщал УНИАН, сегодня к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США повысились до уровня 13,00/14,00 грн/долл. после очередного исторического минимума в 14,40/14,80 грн/долл. сегодня на 12:00.

Напомним, сегодня глава НБУ Валерия Гонтарева проводила совещание с руководителями крупнейших банков страны о ситуации на финансовом рынке, в ходе которого рассматривались проблемные вопросы денежно-кредитного и валютного рынка.

Также сегодня регулятор довел банкам решение, которым он временно, до 1 января 2015 года, отменил штрафные санкции к банкам за нарушения экономических нормативов, связанные с оккупацией Крыма, военными действиями в Донецкой и Луганской областях и девальвацией гривни, при выполнении этими банками ряда ограничений в работе.