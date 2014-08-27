Швейцария расширила санкции против России

17:12, 27 августа 2014
Финансы
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Федеральный Совет Швейцарии принял решение расширить список санкций против России из-за ситуации в Украине.

Швейцария расширила санкции против РФ

Об этом сообщает официальный сайт Совета.

"Учитывая ситуацию в Украине, Федеральный Совет принял решение принять дальнейшие меры, чтобы избежать обхода международных санкций", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВласти России признали, что из-за санкции в стране растет инфляцияВ частности, к санкционного списка были добавлены 11 имен. Санкции затронули и пять российских банков. Кроме того, Швейцария запретила экспорт нефтедобывающего оборудования в Россию и инвестиции в оккупированные Крым и Севастополь.

Решение вступит в силу сегодня вечером.

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