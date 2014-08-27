Швейцария расширила санкции против России

Об этом сообщает официальный сайт Совета.

"Учитывая ситуацию в Украине, Федеральный Совет принял решение принять дальнейшие меры, чтобы избежать обхода международных санкций", - сказано в сообщении.

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Решение вступит в силу сегодня вечером.