Курс гривни стабилизируется в ближайшее время – банкир

Рынок уже позитивно отреагировал на сегодняшнюю встречу банкиров в Национальном банке Украины, и в ближайшее время курс гривни стабилизируется на уровне 12,5-13 грн/долл., считает председатель правления «Укргазбанка» Сергей Мамедов.

Банкир напомнил, что сегодня в НБУ состоялась встреча председателей банков и руководства НБУ, центральной темой которой была ситуация на валютном и денежном рынках.

«Банкиры обменялись своим видением относительно этой ситуации и пришли к единому мнению, что курс 14,8 не соответствует реальной ситуации. Было высказано общее мнение, что в ближайшее время курс гривни. стабилизируется на уровне 12,5-13,0. Рынок уже позитивно отреагировал на сегодняшнюю встречу и курс национальной валюты на межбанке откатился ниже уровня 14,0 грн/долл.», - сказал Мамедов в комментарии УНИАН.

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По словам банкира, среди механизмов стабилизации валютного рынка, которые предлагается использовать, обсуждались варианты пересмотра требований к длинной валютной позиции банков, использование индексных бумаг в расчете валютной позиции банков по валютным кредитам, а также контроль НБУ за заключением внешнеэкономических договоров.

Помимо этого, по словам Мамедова, обсуждались возможности использования дополнительных инструментов для стабилизации рынков. «В пятницу состоится дополнительная встреча, где еще раз будут рассматриваться предложения и НБУ, и наработки банков», - сообщил банкир.

Как сообщал УНИАН, сегодня к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США повысились до уровня 13,00/14,00 грн/долл. после очередного исторического минимума в 14,40/14,80 грн/долл. сегодня на 12:00.

Напомним, сегодня глава НБУ Валерия Гонтарева проводила совещание с руководителями крупнейших банков страны о ситуации на финансовом рынке, в ходе которого рассматривались проблемные вопросы денежно-кредитного и валютного рынка.

Также сегодня регулятор довел банкам решение, которым он временно, до 1 января 2015 года, отменил штрафные санкции к банкам за нарушения экономических нормативов, связанные с оккупацией Крыма, военными действиями в Донецкой и Луганской областях и девальвацией гривни, при выполнении этими банками ряда ограничений в работе.