«Фидобанк» уполномочили вывести с рынка неплатежеспособный «Промэкономбанк»

Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования.

Фонд сообщает, что намерен предложить Национальному банку ликвидировать «Промэкономбанк».

По информации Фонда, «Фидобанк» приобретает все права и обязанности перед вкладчиками «Промэкономбанка» по возврату средств и уплате процентов по счетам и именным сертификатам в пределах 200 тыс. грн, а также получает права по кредитам, за исключением валютных ипотечных кредитов физических лиц.

Фонд напоминает, что возврат средств по валютным вкладам будет проводиться в валюте после пересчета суммы вклада по официальному курсу Национального банка на день начала вывода «Промэкономбанка» с рынка (22 мая 2014 года).

В то же время, как прокомментировали УНИАН в пресс-службе «Фидобанка», банк намерен взять на себя разницу в оценке вкладов из-за курсовой переоценки и будет выплачивать средства вкладчикам в сумме, зафиксированной в валюте вклада на день введения временной администрации в «Промэкономбанк».

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«Валютные вклады «Фидобанк» будет выплачивать в валюте вклада в сумме, зафиксированной на дату введения в «Промэкономбанк» временной администрации (22 мая 2014 года). При этом курсовую разницу по валютным вкладам, которая возникла вследствие изменения курса, «Фидобанк» взял на себя», - говорится в сообщении банка.

Фонд отмечает, что со дня подписания договора «Фидобанк» будет выполнять обязательства перед вкладчиками «Промэкономбанка» на тех же условиях, которые существовали до момента перехода этих обязательств, и рекомендует вкладчикам обратиться в отделения «Фидобанка».

В то же время, Фонд подчеркивает, что заемщики «Промэкономбанка» с момента подписания договора обязаны погашать полученные кредиты и проценты в национальной валюте в пользу «Фидобанка».

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования с 22 мая ввел временную администрацию в «Промэкономбанк» сроком на 3 месяца - до 21 августа 2014 года и впоследствии продлил срок работы временной администрации на 1 месяц, до 22 сентября.

«Промэкономбанк» (Донецк) работал на рынке Украины с января 1998 года. По информации на сайте банка, его основным владельцем является компания «Суприм-К» (42,4971%).