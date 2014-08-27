В Нацбанке придумали, как стабилизировать гривню

Об этом шла речь во время встречи руководства Национального банка во главе с главой НБУ Валерией Гонтаревой с руководителями 40 крупных банков Украины, сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, участники встречи проанализировали существующие проблемы и текущее состояние валютного и денежно-кредитного рынков, в частности, фундаментальные причины и субъективные факторы, влияющие на резкий рост курса доллара.

"Банкиры договорились о первоочередных мерах, которые в кратчайшие сроки будут приняты для максимально быстрой стабилизации ситуации на валютном рынке", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди новых мер по стабилизации ситуации на валютном межбанке будет пересмотр требований к открытой валютной позиции банков и отнесения к ним индексированных к доллару ценных бумаг.

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Банкиры отметили, что их курсовые ожидания находятся на уровне 12,5-13 гривень за доллар, поэтому можно ожидать такого уровня курса уже в ближайшие дни. Понимание проблемы позволило совместно предпринять соответствующие меры по стабилизации национальной валюты и максимально быстро вернуть курс к отметке 13,50.

"Во время встречи Гонтарева обсудила с банкирами ситуацию на депозитном рынке и целесообразность снятия ограничений в соответствии с Постановлением Правления Национального банка от 30 мая 2014 года № 328 "Об урегулировании деятельности финансовых учреждений и проведении валютных операций", - сообщает пресс-служба.

В то же время с целью уменьшения спекулятивных ожиданий на рынке Глава Нацбанка акцентировала внимание банкиров на усиленной работе регулятора по противодействию проведения операций недобросовестного характера, в частности транзакций банков по фиктивным экспортно-импортным сделкам.

Кроме того, участники встречи конструктивно обсудили, как на практике оптимизировать работу банков в стрессовом состоянии, активизировать совместную информационно-разъяснительную работу по предупреждению манипулирования общественным мнением и нагнетанию панических настроений среди населения, которые имеют пока более весомое влияние на валютный курс, чем фундаментальные макроэкономические факторы.

Также Гонтарева напомнила, что ожидает поступления второго транша МВФ в размере 1,45 млн долларов и 500 млн долларов Всемирного Банка уже 3 сентября текущего года, что приведет к дальнейшему росту валютных резервов и стабилизации валютного рынка.