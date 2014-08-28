Украина планирует привлечь финпомощь Европы для обустройства границы с РФ

Украина планирует привлечь финансовую помощь европейских доноров для обустройства границы с Россией.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Читайте такжеГройсман: Европейская техническая миссия оценит масштаб работ по обустройству границы Украины с РФ

«Успех обустройства границ с Молдовой, эффективная реализация работы EUBAM показывает, что мы можем уже сейчас предложить начать эту работу», - отметил Чалый.

По его словам, граница Украины с Россией должна быть защищена от нелегального пересечения. «Без этого мы вряд ли сможем дальше реализовать свое виденье взаимодействия в широком понимании», - подчеркнул он.

Чалый напомнил, что большой участок границы не контролируется. «Нужно обеспечить контроль по линии границы», - сказал заместитель главы АП и напомнил, что демаркация украинско-российской границы также еще не завершена.