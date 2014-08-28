В аннексированном Крыму придумали варианты налоговых льгот для инвесторов - СМИ

Министерство по делам аннексированного Крыма заявляло о планах превратить Крым в оф­шорную зону и провести деофшоризацию через Крым. Во вторник на сайте Минэкономразвития был опубликован законопроект с вариантами налоговых льгот для инвесторов в Крым и Севастополь, пишут "Ведомости".

Минкрым предлагает ввести инвестиционную льготу: инвесторы получат право уменьшать налогооблагаемую прибыль на инвестиции в основные средства на территории Крыма или в Севастополе и процентные расходы по кредитам, взятым на такие инвестиции.

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Компании — инициаторы инвестиционных проектов в Крыму планируется на пять лет освободить от уплаты налога прибыль, на три — от земельного налога и на два — от сельхозналога.

Отдельно создаются также стимулы для деофшоризации. Если сам инвестор зарегистрируется в Крыму и 75% прибыли будет получать от деятельности на полуострове, то налог с полученных им дивидендов будет сопоставим с тем, который уплачивается с дивидендов, идущих из России на Кипр, — 6%. Эта мера действительно позволит репатриировать денежные средства из офшоров, считает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Сейчас налог, взимаемый Россией с дивидендов, уплачиваемых на Кипр, — 5% (с процентов не платится ничего).

Для крымских компаний обнуляется ставка федерального налога на прибыль (2%), региональная часть (18%) может быть снижена властями Крыма до 13,5%. Наконец, на территории Крыма предлагается ввести режим, который Минэкономразвития предлагало год назад ввести по всей стране: индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную схему налогообложения или патентную систему, освобождаются от уплаты всех налогов в первые два года после регистрации (льгота действует до 2026 г.).

От масштаба льгот зависит объем дотаций на сбалансированность, которую федеральный бюджет будет перечислять Крыму в следующем году, подчеркивает чиновник Минфина. Ведомство всегда было против налоговых льгот в Крыму. Все индивидуально: некоторым инвесторам льготы существенно улучшают экономику проекта, а некоторым — нет, рассуждает другой федеральный чиновник. Поэтому сейчас важно заниматься привлечением инвесторов в Крым в ручном режиме, считает собеседник издания.