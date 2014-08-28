Доллар на открытии межбанка не изменился - 14 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 13,0000/14,0000.

Как сообщила финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту снизились – 0,3576/0,3851.

Котировки по евро-гривне ушли вниз – 17,1665/18,4895. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,3214/16 (среда - 1,3182/84).

Как сообщал УНИАН, вчера на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,0000/14,5000, к 12:00 цены выросли 14,4000/14,8000. К закрытию торгов ценовые уровни упали 13,0000/14,0000.