Яценюк призвал заморозить все банковские активы России в мире до вывода войск из Украины

Премьер-министр Арсений Яценюк обратился к партнерам Украины с тем, чтобы активы и финансы Российской Федерации были заморожены до момента вывода войск РФ с территории Украины.

Читайте такжеПосол США: Россия перебросила на Донбасс новейшие системы ПВО

Как передает корреспондент УНИАН, Яценюк отметил: "Введенные санкции не дали результата. В таких обстоятельствах одним из возможных элементов сдерживания российской агрессии должно быть рассмотрение введения санкций по замораживанию всех российских активов и остановке всех банковских транзакций РФ в странах - членах ЕС и в США, и в странах G7 ".

По словам главы правительства, необходимо заморозить российские активы и финансы до момента вывода Россией вооруженных сил, техники и агентуры из Украины.