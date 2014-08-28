Яценюк призвал заморозить все банковские активы России в мире до вывода войск из Украины
Яценюк отметил, что введенные санкции не дали результата.
Премьер-министр Арсений Яценюк обратился к партнерам Украины с тем, чтобы активы и финансы Российской Федерации были заморожены до момента вывода войск РФ с территории Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, Яценюк отметил: "Введенные санкции не дали результата. В таких обстоятельствах одним из возможных элементов сдерживания российской агрессии должно быть рассмотрение введения санкций по замораживанию всех российских активов и остановке всех банковских транзакций РФ в странах - членах ЕС и в США, и в странах G7 ".
По словам главы правительства, необходимо заморозить российские активы и финансы до момента вывода Россией вооруженных сил, техники и агентуры из Украины.