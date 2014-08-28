Нацбанк ожидает поступлений от МВФ и Всемирного банка 3 сентября

Национальный банк Украины ожидает поступления второго транша Международного валютного фонда на 1,45 млрд долл. и 500 млн долл. от Всемирного банка уже 3 сентября текущего года.

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Об этом сообщила УНИАН пресс-служба регулятора, ссылаясь на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой на встрече с руководителями 40 крупнейших банков Украины по урегулированию ситуации на валютном рынке.

«Гонтарева напомнила, что ожидает поступления второго транша МВФ в размере 1,45 млрд долларов США и 500 млн долларов США от Всемирного банка уже 3 сентября текущего года, что приведет к дальнейшему росту валютных резервов и стабилизации валютного рынка», - говорится в сообщении.