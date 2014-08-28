Минфин продаст Нацбанку $340 млн для поддержки валютного курса

Министерство финансов Украины по решению правительства направит в золотовалютные резервы Национального банка Украины 340 млн долл. США, которые будут направлены на поддержку курса гривни, заявил в ходе встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Минфин продаст Нацбанку 340 млн долл. США. Это увеличит резервы Национального банка и дополнительно даст возможность стабилизировать валютный курс», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 августа, средневзвешенный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке на конец рабочего дня составил 14,0136 грн/долл., что на 40 копеек ниже курса на конец предыдущего рабочего дня. В то же время, премьер-министр Украины, открывая заседание правительства, заявил, что украинская экономика не выдержит валютный курс выше 12 грн за доллар.

В этой связи Яценюк пообещал сделать все зависящее от правительства для стабилизации валютного курса.

В то же время ключевой стабилизационной мерой, по уверению правительства, должно стать выделение ключевым кредиторов Украины – Международным валютным фондом – второго транша кредита в рамках двухлетней программы stand-by. Объем второго транша - 1,4 млрд долл., из которых 1 млрд долл. предположительно будет направлен на нужды бюджета, а 400 млн долл. – на пополнение золотовалютных резервов НБУ. Решение о выделении транша будет принято завтра, 29 августа, на заседании Совета директоров МВФ.