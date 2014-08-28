Нацбанк может отменить ограничения на снятие средств с депозитов

Национальный банк Украины рассматривает возможность снятия ограничений на депозитном рынке, которые действует до 1 сентября.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба регулятора, ссылаясь на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой на встрече с руководителями 40 крупнейших банков Украины по урегулированию ситуации на валютном рынке.

Напомним, Нацбанк постановлением установил максимальную сумму снятия клиентами средств с депозитных и текущих счетов, кроме выдачи наличных в форме зарплат, пенсий, стипендий и других социальных выплат, на уровне 150 тыс. грн с 1 июня до 1 сентября. Этим же решением регулятор продлил до сентября запрет на продажу наличной валюты для физлиц свыше 15 тыс. грн, на снятие валютних средств со счетов через кассы и банкоматы свыше 15 тыс. грн в сутки, на досрочное погашение валютных кредитов резидентами, покупку-продажу валюты на межбанковском рынке без поставки валют, выпуск банками депозитных сертификатов.

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«Во время встречи Валерия Гонтарева обсудила с банкирами ситуацию на депозитном рынке и целесообразность снятия ограничений в соответствии с постановлением правления НБУ от 30 мая №328 «Об урегулировании деятельности финансовых учреждений и проведения валютных операций», - говорится в сообщении НБУ.