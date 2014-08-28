Банкиры договорились о мерах для стабилизации валютного рынка

Национальный банк Украины для стабилизации ситуации на валютном рынке намерен пересмотреть нормативы открытой валютной позиции банков за счет включения в расчет индексированных к доллару ценных бумаг.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба регулятора, ссылаясь на заявления главы НБУ Валерии Гонтаревой на встрече с руководителями 40 крупнейших банков Украины по урегулированию ситуации на валютном рынке.

По информации НБУ, в ходе встречи банкиры договорились о первоочередных мерах для максимально быстрой стабилизации ситуации на валютном рынке, которые будут приняты в кратчайшие сроки.

«Среди этих новых мер по стабилизации ситуации на валютном межбанке будет пересмотр требований к открытой валютной позиции банков и отнесения к ней индексированных к доллару ценных бумаг», - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что курсовые ожидания банкиров находятся на уровне 12,5 - 13 грн за доллар США, поэтому можно ожидать такого уровня курса уже в ближайшие дни.

В то же время, глава НБУ акцентировала внимание банкиров на усиленной работе регулятора по противодействию проведению операций недобросовестного характера, в частности, транзакций банков по фиктивным экспортно-импортным сделкам, с целью спекулятивных ожиданий на рынке.

Как сообщал УНИАН, по словам банкиров, рынок позитивно отреагировал на встречу банкиров в Нацбанке 27 августа, и в ближайшее время курс гривни стабилизируется на уровне 12,5-13 грн/долл.

Среди механизмов стабилизации валютного рынка банкиры назвали пересмотр требований к валютной позиции банков с учетом индексных бумаг в расчете валютной позиции банков, а также контроль НБУ за заключением внешнеэкономических договоров.

Банкиры сообщили, что в пятницу состоится дополнительная встреча с регулятором, где еще раз будут рассматриваться предложения НБУ и наработки банков.

Напомним, вчера к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США повысились до уровня 13,00/14,00 грн/долл. после очередного исторического минимума в 14,40/14,80 грн/долл. на 12:00. На открытии сегодняшних торгов котировки гривни к доллару не изменились.