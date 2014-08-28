Банкиры договорились о мерах для стабилизации валютного рынка
Нацбанк намерен пересмотреть нормативы валютной позиции банков для стабилизации валютного рынка.
Национальный банк Украины для стабилизации ситуации на валютном рынке намерен пересмотреть нормативы открытой валютной позиции банков за счет включения в расчет индексированных к доллару ценных бумаг.
Об этом сообщила УНИАН пресс-служба регулятора, ссылаясь на заявления главы НБУ Валерии Гонтаревой на встрече с руководителями 40 крупнейших банков Украины по урегулированию ситуации на валютном рынке.
По информации НБУ, в ходе встречи банкиры договорились о первоочередных мерах для максимально быстрой стабилизации ситуации на валютном рынке, которые будут приняты в кратчайшие сроки.
«Среди этих новых мер по стабилизации ситуации на валютном межбанке будет пересмотр требований к открытой валютной позиции банков и отнесения к ней индексированных к доллару ценных бумаг», - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что курсовые ожидания банкиров находятся на уровне 12,5 - 13 грн за доллар США, поэтому можно ожидать такого уровня курса уже в ближайшие дни.
В то же время, глава НБУ акцентировала внимание банкиров на усиленной работе регулятора по противодействию проведению операций недобросовестного характера, в частности, транзакций банков по фиктивным экспортно-импортным сделкам, с целью спекулятивных ожиданий на рынке.
Как сообщал УНИАН, по словам банкиров, рынок позитивно отреагировал на встречу банкиров в Нацбанке 27 августа, и в ближайшее время курс гривни стабилизируется на уровне 12,5-13 грн/долл.
Среди механизмов стабилизации валютного рынка банкиры назвали пересмотр требований к валютной позиции банков с учетом индексных бумаг в расчете валютной позиции банков, а также контроль НБУ за заключением внешнеэкономических договоров.
Банкиры сообщили, что в пятницу состоится дополнительная встреча с регулятором, где еще раз будут рассматриваться предложения НБУ и наработки банков.
Напомним, вчера к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США повысились до уровня 13,00/14,00 грн/долл. после очередного исторического минимума в 14,40/14,80 грн/долл. на 12:00. На открытии сегодняшних торгов котировки гривни к доллару не изменились.