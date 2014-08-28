НБУ заблокировал платежи банка регионала Ефремова

Национальный банк Украины с 31 июля заблокировал платежи «Украинского коммунального банка» (Луганск) через систему электронных платежей (СЭП) в связи с приостановкой его работы из-за проведения на территории Луганска антитеррористической операции, сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, банк уведомил Нацбанк о приостановке работы с 1 августа до стабилизации обстановки в городе Луганске.

«Национальный банк Украины с 31 июля 2014 заблокировал начальные платежи через СЭП в адрес ПАО "Укркоммунбанка" и от ПАО "Укркоммунбанка" в адрес других участников СЭП», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЛандик: Важные объекты Луганска террористы расстреливают по наводке мэра Кравченко, а деньги из РФ боевикам раздают сотрудники банка Ефремова

Справка УНИАН. «Украинский коммунальный банк» (Луганск) работает на рынке Украины с 10 августа 1993 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

По данным НБУ, у банка отсутствуют собственники значительной части акций. Тем не менее, по информации СМИ, бенефициарным владельцем «Укркоммунбанка» является председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов.